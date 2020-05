Cooper (6) vraagt pakjesbezorger om skateboard tot bij zijn held Tony Hawk te brengen: mét succes 

Cooper wenkte pakjeskoerier Mikail Farrar die aan de slag was. De jongen uit de Amerikaanse staat Georgia dook op straat uit het niets op en had een speciaal verzoek. Of de "pakjesman" een gebruikt skateboard met zijn naam wilde brengen naar niemand minder dan Tony Hawk? Cooper ging er wellicht vanuit dat Farrar dat makkelijk kon fiksen, want pakjes leveren is per slot van rekening zijn job.



Maar Farrar heeft uiteraard niet zomaar van iedereen een adres. Toch gaf de pakjesbezorger niet meteen op: hij gooide 's middags het verzoek van de kleine Cooper op de video-app TikTok, in de ultieme hoop skateboardlegende Hawk op een of andere manier te bereiken. En dat lukte.