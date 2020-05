Tweede verdachte onder aanhoudingsbevel na geweld tegen agenten in Anderlecht

"Er is een tweede verdachte opgepakt en onder aanhoudingsbevel geplaatst voor feiten weerspannigheid in bende. Het is iemand die al gekend is bij de politie", vertelt parketwoordvoerster Willemien Baert.

De politievakbond VSOA deelde het filmpje op zijn Facebookpagina om aan te kaarten dat het zo niet verder kan voor de Brusselse agenten. Een van de agenten liep een gebroken neus en hersenschudding op.