Vranckx: Dj's zonder papieren

In 2015 raakte Nomade Johannes Decat hopeloos verdwaald in de historische volkswijk Sayeda Zeinab in Caïro. Op een zanderig plein stuitte hij op een groepje vrienden. Uit hun aftandse luidsprekers schalde oorverdovende muziek. Vier jaar later besluit Johannes samen met vriend en documentairemaker Ruben Depauw en een Egyptische filmcrew terug te gaan naar dat pleintje in Sayeda Zeinab. Wat is er gebeurd met de dj-dromen van de vrienden? Wat blijft er nog over van de euforie van Tahrir?