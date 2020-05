Bubbel van 50 kinderen, waarom geen BBQ met 30 vrienden? Van Ranst: "Groot verschil tussen kinderen en volwassenen"

"Dat getal van 50 is niet zomaar gekozen. Het is duidelijk dat je geen kamp kan organiseren voor minder dan 50 mensen. Dan zouden er geen kampen kunnen doorgaan. 50 lijkt natuurlijk veel in een periode dat je met weinig mensen in klassen mag zitten. We zien dat andere landen meer kinderen toelaten. We zijn op dit moment dus wel heel streng. Uit alle studies blijkt nu dat bij kinderen, wanneer ze zelf ziek worden, het ziektemakend vermogen (de overdracht van infecties, red.) héél klein is. In die zin is het geen groot probleem om 50 kinderen samen te brengen", legt Van Ranst onze redactie uit.