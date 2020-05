Politicoloog Carl Devos: "Hele tijd rondjes draaien, maar CD&V kan de vicieuze cirkel doorbreken"

Devos pikt met die uitspraak in op het debat in "De zevende dag" waarin CD&V-voorzitter Joachim Coens eerder vandaag zat. Coens stelde dat partijen beseffen dat er zo snel mogelijk een regering hoort te komen. En vooral: hij laat daarbij in het midden of de N-VA van Bart De Wever in die regering moet zitten. "Wie mee wil, wil mee, maar we moeten vooruit", klonk het daarbij evenwel vaag.