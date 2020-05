Aantal dossiers rond problematische thuissituaties laatste drie schooljaren verdrievoudigd

Tegelijk stellen ze bij de CLB's vast dat die toename niet nieuw is. "Het is een tendens die al langer bezig is", legt Grielens uit. "Als we de voorbije twee schooljaren vergelijken met die daar voor, zien we dat het aantal dossiers over moeilijkheden thuis verdrievoudigd is in drie jaar tijd. Het gaat niet alleen om kleinigheden. Er is ook echt een toename van verontrustende situaties."