Sinds woensdag gelden er in de vijf Vlaamse provincies maatregelen om water te sparen. Het oppompverbod komt daarmee historisch vroeg, terwijl veel gazons snakken naar extra water. Wat nu gedaan, vroeg "De zevende dag" zich af. Bartel van Riet neemt u in bovenstaand filmpje mee naar een tuin die wel klaar is voor een lange hete zomer.