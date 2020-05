Beeldhouwwerk van 300 kg gestolen uit voortuin in Destelbergen

De bewuste kunstenaar, Jan Desmarets, is een bekende voor de familie. In Birgits jeugdjaren had Desmarets een atelier om de hoek. “Hij had ons eens voorgesteld om een kijkje te nemen. We zagen toen hoe het brons werd gegoten én hoe een mal werkt. Als je dan later zo’n kunstwerk in je tuin hebt, voelt het alsof je het zelf zag ontstaan. Af en toe kom ik Jan nog eens tegen en hebben we een leuke babbel. We hebben hem ondertussen op de hoogte gebracht van de diefstal. Ook hij reageerde verontwaardigd: het is een uniek stuk, waarvan er maar negen exemplaren zijn gemaakt.”

Toch laat de familie zich niet ontmoedigen. Als het kunstwerk alsnog boven water komt, keert het volgens Birgit terug naar z’n vaste stek in de voortuin. “Ik ben ervan overtuigd dat mijn ouders dat gaan doen. Het principe blijft namelijk hetzelfde: laat de mensen meegenieten", besluit Birgit.