Beringen sluit basisschool in Korspel na coronabesmetting van personeelslid

De dokter van het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB), het Agentschap voor Onderwijsdiensten (Agodi) en de diensten voor contracttracing zijn ook op de hoogte gebracht. Schepen van onderwijs An Moons (VOLUIT) benadrukt dat het een preventieve maatregel is om elk risico op verspreiding van het virus tegen te gaan. Zodra er voldoende aanwijzingen zijn dat de school in veilige omstandigheden terug de deuren kan openen, zal dat ook gebeuren.