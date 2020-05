DE FOYER #32: over de opening van Coens, teleurstelling in de politiek en veilige zomerkampen

Een jaar na de verkiezingen is er nog steeds geen volwaardige federale regering in zicht. We nodigden vier partijvoorzitters uit om de balans op te maken. Tom Van Grieken (Vlaams Belang), Meyrem Almaci (Groen), Peter Mertens (PVDA) en Joachim Coens (CD&V) debatteerden over de toestand van het land, de relance na de coronacrisis en de federale formatie. De voorzitters beseffen meer dan ooit dat er zo snel mogelijk een regering gevormd moet worden. Joachim Coens maakte daarbij een opening naar een federale regering zonder de N-VA: "Wie mee wil, wil mee."

Ook politicoloog Carl Devos blikte, samen met politiek journalist Alain Gerlache, terug op de periode sinds de verkiezingen. Devos vatte het afgelopen jaar samen als een "vicieuze cirkel", maar ziet wel een opening voor CD&V om die te breken.

Maar er is ook nog goed nieuws! Afgelopen week raakte bekend dat de jeugdkampen deze zomer dan toch door mogen gaan, weliswaar onder strikte voorwaarden. Viroloog Marc Van Ranst kwam die beslissing toelichten. We spraken ook met Maud, Sien, Mies en To Wuyts, vier Chiro-leden in hart en nieren die heel bij zijn dat ze in augustus op kamp zullen mogen vertrekken.