Eerste van vijf Iraanse olietanker aangekomen in Venezuela

Venezuela beschikt over de grootste oliereserves ter wereld, maar is niet meer in staat die te exploiteren. Wat er nog aan brandstof is, wordt sinds een paar maanden gerantsoeneerd en de distributie is in handen van militairen gegeven.

Militairen vormen de ruggengraat van het regime van de in binnen- en buitenland omstreden president Nicolás Maduro. Zij profiteren in tegenstelling tot de meeste Venezolanen wel van de vele natuurlijke hulpbronnen.