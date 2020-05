Fietser kritiek na verkeersongeval in Mol

Op de Rozenberg in Mol is een fietser, een man van 67, zwaargewond geraakt bij een verkeersongeval. Op de spoorwegovergang was er een aanrijding tussen een auto en een fietser, die allebei in de richting van Ginderbuiten, een gehucht van de gemeente Mol, reden. Bij het ongeval was geen trein betrokken. De fietser raakte zwaargewond en is in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. Het is voorlopig nog onduidelijk hoe het ongeval is kunnen gebeuren. Het treinverkeer tussen Mol en Balen werd even stilgelegd, maar kon snel weer hervat worden.