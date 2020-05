Horeca Vlaanderen: "Snel meer duidelijkheid nodig over heropening want horeca moet zich kunnen voorbereiden"

In Nederland kunnen cafés en restaurants vanaf 1 juni al weer de deuren openen, maar voor de etablissementen in ons land is er nog geen concrete datum vastgelegd. Een heropening vóór 8 juni zou er alvast niet in zitten. Pas op die datum zouden namelijk nieuwe versoepelingen kunnen ingaan.

Op 3 juni zou de Nationale Veiligheidsraad daarover beslissen. "Maar dat is eigenlijk te laat", vindt federatie Horeca Vlaanderen. "Wij hebben de voorbije weken overlegd over een gids voor de sector, die de veilige voorwaarden bepaalt om te kunnen openen. Dat overleg zit in de finale fase maar vanuit operationeel standpunt is het absoluut essentieel om uiterlijk komende week al een beslissing te nemen over die voorwaarden", zegt CEO Matthias De Caluwe.