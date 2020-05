Israëlische premier tijdens corruptieproces: “Samenzwering om mij af te zetten”

De premier zette meteen de toon voor wat belooft een tumultueuze periode te worden in Israël. Het is namelijk voor het eerst in de geschiedenis van het land dat een premier in functie moet terechtstaan.

Ook buiten was de rechtbank was er tumult. Daar stonden enkele honderden aanhangers van Netanyahu, ze zongen en dansten om hun premier te ondersteunen. Onder hen ook een aantal vooraanstaande leden van zijn rechtse Likoed-partij.

