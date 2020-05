"Kleine hoopvolle signalen, partijen laten politieke spelletjes los in federale formatie"

En wat mogen we nu van N-VA-voorzitter Bart De Wever verwachten? "Hij zal alleszins niet afwezig blijven in het debat", vermoedt De Vadder. "De Wever heeft al in interviews gezegd dat hij premier had willen zijn in deze coronacrisis, zijn partijgenoot Theo Francken zei ook al dat de N-VA de post van de premier had moeten claimen. Dat is echt een koerswijziging bij de N-VA: men is er echt van overtuigd dat ze bij de regering wil. Men heeft er lang aan getwijfeld of de N-VA wel echt in de regering wou, maar de N-VA wil nu echt wel verantwoordelijkheid nemen. Mensen verwachten dat ook van de partij."