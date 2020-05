Kortrijk pakt uit met horecaplan: "Terrassen XXL"

Het plan heet Terrassen XXL. "Wij gaan de horecaterrassen gespreider en groter maken zodat de horeca evenveel mensen zal kunnen ontvangen als voor de start van de crisis", zegt burgemeester Vincent Van Quickenborne (Open VLD). "Uiteraard met respect voor de afstandsregels. Met grotere terrassen dus zoals op Heuleplaats. Maar ook op alle andere terraslocaties in onze stad."

"Op parkeerplaatsen of voor de deur van de buren"

Pascal Devisscher van Café Den Hert in deelgemeente Heule denkt dat er verschillende opties zijn om de tafels verder van elkaar te zetten.

"Ik denk eventueel aan het innemen van enkele parkeerplaatsen. Of voor de deur van de buren als dat mag en kan. In het midden op het plein is er ook plaats die daarvoor zou kunnen dienen. We zijn heel enthousiast dat de stad dit wil doen voor ons, tijdens deze moeilijke periode die we nog altijd beleven."

Terras per terras

De stad Kortrijk bekijkt nu per plek in de stad hoe ze de terrassen coronaveilig kunnen inrichten. Het zou zelfs kunnen dat daarvoor straten afgesloten zullen worden voor het verkeer.