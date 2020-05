Bijna 100.000 coronadoden in de VS, pakkende cover bij The New York Times met 1.000 namen: "Slechts 1% van dodentol"

In de Verenigde Staten zijn er in totaal al bijna 100.000 coronadoden geteld. Een grimmige mijlpaal, en daarom pakt de krant The New York Times uit met een opvallende cover. 1.000 namen van coronadoden staan er op de voorpagina. "En dat is slechts 1 procent van het dodentol. Geen van hen was een nummer", klinkt het in de krant. In tegenstelling tot de jeugdkampen is er over de sportkampen nog geen duidelijkheid. Er is wel een advies geschreven, het is nu wachten op een beslissing van de Veiligheidsraad. Volg al het coronanieuws in onze liveblog.