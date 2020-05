Minstens zeven burgers gedood in oosten van Congo

"We zijn deze ochtend aangevallen door gewapende mannen, die lijken op de rebellen van de ADF. Ze spraken verschillende talen. Ze hebben acht mensen gedood", aldus de secretaris van het aangevallen dorp, Mapendo Kasulenge, op de informatiewebsite 7sur7cd.

De voorzitter van de burgermaatschappij van Mutwanga had het over zeven doden en zei aan Actualité.cd dat het merendeel van de slachtoffers thuis is geëxecuteerd. Verschillende andere burgers zouden zijn ontvoerd.



De aanval vond plaats rond 4 uur lokale tijd in Loselose, op 15 kilometer ten noorden van Mutwanga, in de stad Beni. De aanvallers viseerden eerst een legerpost, daarna keerden ze zich tegen de burgers.



De ADF is een jihadistische militie, ze zijn afkomstig uit Oeganda, maar al 25 jaar actief in het oosten van Congo.