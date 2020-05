Viroloog Marc Van Ranst: "Kleine broeihaard in Sint-Truiden, maar voorlopig geen gevolg in ziekenhuisopnames"

Nu ons land meer testen uitvoert om besmettingen met het coronavirus op te sporen, en ook de diensten van contactopsporing zijn gestart, zou ons land meer zicht moeten krijgen op waar er zogenoemde broeihaarden zijn. Plekken waar er opvallend meer besmettingen plaatsvinden dan elders dus. Dat systeem begint nu stilaan te werken. "Het wordt inderdaad beter en beter in kaart gebracht", zegt viroloog Marc Van Ranst. "Vaak zie je hier en daar één geval, maar dan soms een aantal gevallen op één plek. Dat is bijvoorbeeld zo in Limburg, in Sint-Truiden."

Sint-Truiden was bij de zwaarst getroffen regio's van het land in de coronacrisis. Het Sint-Trudo ziekenhuis daar moest rekenen op hulp van nabijgelegen ziekenhuizen om de drukte aan te kunnen. Maar voorlopig is er geen reden tot paniek. "De besmettingen zijn 2 dagen geleden opgemerkt. Maar voorlopig resulteert het nog niet in extra ziekenhuisopnames. We detecteren nu ook meer dan vroeger de lichtere gevallen", zegt een hoopvolle Van Ranst.