New York Times zet 1.000 namen van doden op voorpagina: "Statistieken zeggen niets, maar die namen hakken erin" 

President Donald Trump verkondigde eerder dat er nergens meer wordt getest op corona dan in de VS. Soenens spreekt dat echter tegen. "Volgens de officiële cijfers worden 3,4 mensen per 100 inwoners getest. In België is dat 6,6, bijna de helft meer. Natuurlijk dat de VS een groot land is waarin miljoenen testen zijn uitgevoerd. Er zijn - geloof ik - ongeveer 15 miljoen testen uitgevoerd op een bevolking van meer dan 330 miljoen. Dat is niet zoveel."



Nu blijkt uit cijfers van een federale gezondheidsdienst dat coronatesten zijn samengeteld met testen waarbij antilichamen worden opgespoord. "Maar dat is géén test om te achterhalen of je besmet bent. Dus het officïele cijfer van ongeveer 15 miljoen coronatesten klopt niét", aldus Soenens.