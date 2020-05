Nieuw-Zeelandse premier houdt hoofd koel bij aardbeving tijdens live-interview

Aardbevingen zijn niet ongewoon in Nieuw-Zeeland. De beving die vooral het Noordereiland trof, had een kracht van 5.8 en deed zich kort voor 8 uur 's ochtends (plaatselijke tijd) voor op een diepte van 37 kilometer. Ze werd gevolgd door een reeks naschokken. Dat meldt GeoNet, de Nieuw-Zeelandse overheidsdienst die bezig is met natuurrampen.

Op dat moment was de premier een live interview aan het geven op televisie vanuit hoofdstad Wellington. "Een behoorlijke beving hier", zegt ze halverwege een zin. "Niet schrikken als je dingen achter mij ziet bewegen." Ze verzekerde de interviewer dat ze veilig was en ging verder. "Ik sta niet onder een lamp en het ziet ernaar uit dat ik me in een structureel sterk gebouw bevind."