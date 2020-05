Noord-Korea versterkt kernwapenprogramma

Het is de eerste keer in drie weken tijd dat Kim Jong-un weer getoond wordt op een publieke bijeenkomst. Daarvoor was hij ook al eens enkele weken spoorloos, en toen doken er geruchten op over gezondheidsproblemen. Kim zou een hartoperatie hebben ondergaan en in kritieke toestand zijn. Sommige berichten hadden het zelfs over zijn dood, tot de Noord-Koreaanse leider op 1 mei weer in het openbaar verscheen tijdens een bezoek aan een meststoffenfabriek.