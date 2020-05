Nog geen duidelijkheid over sportkampen: "Hopen dat Veiligheidsraad bij volgende vergadering beslist"

Voor die beslissing wijst het kabinet van minister Dalle door naar Vlaams minister van Sport Ben Weyts (N-VA). Die heeft samen met de andere ministers van Sport een paar weken geleden een advies over de heropstart voor de volledige sportsector overhandigd aan de Veiligheidsraad, waar ook sportkampen in vervat zitten. "We hopen dat de Veiligheidsraad zich bij de volgende vergadering uitspreekt over dat plan", klinkt het op het kabinet van minister Weyts.