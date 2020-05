Politie grijpt in met traangas en arrestaties tijdens betoging in Hongkong

De politie heeft op het internet gewaarschuwd dat er geen toestemming was voor deze betoging en dat er ingegrepen zou worden. De politie gebruikte traangas en pakte demonstranten op. Tam Tak-Chi, een activist van een radicale partijencoalitie People Power, zou volgens plaatselijke media een van de arrestanten zijn.

Maar de waarschuwingen van de politie hebben de demonstranten niet tegengehouden. Ze verzamelden zich in Causeway Bay, een district met veel winkels en bedrijven op het eiland van Hongkong. “Onafhankelijkheid is de enige uitweg”, riepen verschillende demonstranten. En met spandoeken waar onder andere "bevrijd Hongkong" en "revolutie nu" op te lezen viel, trokken ze de straten op.

Aanleiding van de demonstraties is een voorstel van China voor een nieuwe veiligheidswet in Hongkong. Afgelopen week werd namelijk in het Nationale Volkscongres van China, het Chinese parlement, een voorstel ingediend om "bedreigingen van de nationale veiligheid (van China) in Hongkong te voorkomen, te verhinderen en te bestraffen".



Acties van "separatisme, rebellie en terrorisme" moeten volgens het voorstel streng vervolgd worden. Oppositievoeren in Hongkong zou dus nog moeilijker worden.

Verwacht wordt dat dit voorstel donderdag wordt aangenomen door het Volkscongres.

Door die nieuwe wet kan China, zonder toestemming van het bestuur in Hongkong, instellingen creëren om de Chinese nationale veiligheid te beschermen en optreden in Hongkong. In Hongkong wordt gevreesd dat Chinese agenten bijvoorbeeld pro-democratie demonstranten kunnen oppakken en vervolgen.

Vorig jaar in maart zijn er in Hongkong massale protesten losgebarsten, deze protesten waren eveneens gericht tegen de stijgende invloed van China. Ook toen was de voedingsbodem voor de onlusten angst voor ondermijning van het rechtssysteem in Hongkong.

