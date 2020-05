Stroomprijzen in ons land 18 uur lang negatief

"De reden is eenvoudig: door de coronamaatregelen is het verbruik nog altijd lager dan gewoonlijk", legt Marie-Laure Vanwanseele van netbeheerder Elia uit. "We zitten op zo'n 10 procent minder dan gewoonlijk en er is een hoge productie van hernieuwbare energie doordat het zo hard waait en de zon overvloedig schijnt. Weinig vraag en veel aanbod, dat zorgt voor een lage prijs." Ook in onze buurlanden is de stroomprijs negatief.