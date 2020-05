Vijf appartementen onbewoonbaar na zware brand in Lanaken

De brand ontstond zaterdag vroeg na de middag in één van de appartementen waar een strijkijzer oververhit was geraakt. De vlammen grepen snel om zich heen en heel het gebouw zat in korte tijd vol met rook. De meeste bewoners konden op eigen kracht naar buiten maar Toon Jansen die op de bovenste verdieping woont, raakte niet meer weg. Hij vertelt hoe zijn appartement zich vulde met een donkere rook. "Ik heb dan een handdoek nat gemaakt en over mijn hoofd gehangen en het voorste raam opengezet. Daar riepen omstaanders dat ik moest gaan liggen, maar da's makkelijk gezegd als je zenuwachtig bent en op de brandweer wacht. Uiteindelijk kon de brandweer mij met een autoladder naar beneden halen." In de ambulance werd nog even gecheckt of de man niet teveel rook naar binnenkreeg, maar hij moest niet mee naar het ziekenhuis.