CD&V-voorzitter Joachim Coens wil zo snel mogelijk federale regering. Ook zonder N-VA? "Wie mee wil, wil mee"

Gevraagd naar een reactie op het antwoord van Coens dat een federale regering niet per se met de N-VA moet, stelde kersvers Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert dat "niemand exclusieven stelt". "Ik heb dat zelf ook nooit gedaan. Ik had misschien wel een voorkeur, zo vind ik het stabieler als je de twee grootste partijen zou samen krijgen (met de N-VA dus, red.). Maar men is dat al een jaar aan het proberen en dat is niet evident. We zijn nu op een punt gekomen dat je niet meer kan zeggen "het moet zo of het moet zo zijn"."

"Ik denk dat we nu eerst naar de inhoud moeten kijken. Na de heropening van onze economie zal men de gevolgen van de coronacrisis heel goed zien: faillissementen, mensen die hun jobs verliezen... De bevolking gaat niet aanvaarden dat politiek nu alleen met zichzelf bezig is. We moeten een sociaal-economisch relanceplan maken en dit land terug op poten zette. Zoniet zullen alle beleidspartijen de gevolgen dragen."