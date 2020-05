Van Zoom-frustraties tot mama's pannenkoeken, de simpele maar inspirerende levenslessen van Britten in lockdown 

Gezelschap heeft aan waarde gewonnen. Het betekent ontzettend veel, voor heel wat mensen. Plotseling wekenlang alleen of in dezelfde bubbel zitten, is best zwaar. Sommigen overwegen voortaan om bij hun ouders te blijven wonen. "Verhuis niet. Had ik beseft dat ik mijn ouders niet meer kon zien, dan was ik niet vertrokken." (Brandon, 18)



Of het gemis van een partner. "Ik zou op voorhand wc-papier kopen, mijn grootouders begin maart hebben bezocht en zeker in de buurt van mijn partner gebleven zijn wanneer de lockdown begon." (Felix, 24)