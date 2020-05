De Watergroep: "Opnieuw voldoende water in Overijse", maar zuinigheid blijft de norm

"De situatie vanmorgen ziet er goed uit", zegt Kathleen De Schepper van De Watergroep. "We hebben de watertoren in Jezus-Eik de voorbije nacht goed kunnen vullen en ook het peil in het reservoir in Meerbeek is opnieuw gestegen. We verwachten dus geen bevoorradingsproblemen vandaag: iedereen zal voldoende water hebben en bij een gewoon gebruik moet er ook voldoende hoge druk zijn."