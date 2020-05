Vandaag zijn voor het eerst examens afgelegd in de grote hallen van Flanders Expo in Gent. De afstandsregel respecteren kan daar, maar het is wel een hele organisatie. Zo'n 600 studenten uit het hoger onderwijs in Gent mochten de spits afbijten vandaag. Tot eind juni zullen er in de evenementenhal meer dan 100.000 examens afgelegd worden, ook van de Universiteit Gent.