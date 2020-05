Onderzoeker Antonella Fioravanti ontdekt in kamelenbloed een middel tegen antrax en wint de Eos Pipetprijs

Bij antrax of miltvuur denken we vandaag aan anonieme brieven met een verdacht wit poeder. Meestal gaat het om laffe bangmakerij. Maar in de nasleep van 9/11 vielen in de VS meerdere doden door échte antraxbrieven. Sindsdien zijn politie- en andere veiligheidsdiensten op hun hoede. Antrax is een bacterie die nog steeds bij mensen en dieren voorkomt. Eén van de moeilijkheden om ze te bestrijden is dat ze in slaapstand kan gaan en vele jaren (eeuwen) later terug wakker kan worden. Er is ook het gevaar dat terroristen antrax gebruiken als terreurwapen.