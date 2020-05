Bart De Wever (N-VA) benadrukt opnieuw belang Vlaamse meerderheid: "Vivaldi totaal ondenkbaar"  

Voorzitter van de N-VA Bart De Wever reageert vandaag meteen dat de volgende Vlaamse regering weldegelijk de meerderheid van de Vlaamse kiezers moet vertegenwoordigen. En daarvoor zou N-VA mee moeten zitten in de federale regering.

"Het is voor mij totaal ondenkbaar geworden dat er een zogenaamde Vivaldi-coalitie, een rood-groene coalitie komt", zegt hij in "De ochtend" op Radio 1. In zo'n Vivaldicoalitie zitten de socialisten, liberalen, groenen en christendemocraten samen, zonder de N-VA. En die regering vertegenwoordigt inderdaad niet de helft van de kiezers in Vlaanderen. De Wever zegt dat hij "alleen kan hopen dat de PS het inzicht deelt dat je nu naar een krachtdadige regering moet gaan."