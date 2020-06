Basisschool Sint-Lodewijk Deerlijk vindt terugkeer van alle leerlingen niet haalbaar

In basisschool Sint-Lodewijk in Deerlijk zullen op 2 juni niet alle leerlingen kunnen terugkeren naar de klas. "Voor de kleuters is er geen probleem", zegt directeur Jan Depraetere. "Voor hen geldt de sociale afstand niet. In de basisschool ligt het anders. Daar moeten de kinderen wel uit elkaar zitten, maar de klassen zijn niet groot genoeg. Er zijn ook geen andere ruimtes waar de leerlingen terecht kunnen en dan nog is er ook nog onvoldoende personeel om die verschillende groepen op te vangen en te begeleiden."



Het voorstel van Weyts moet wel nog goedgekeurd worden door de Nationale Veiligheidsraad. Volgens het voorstel zouden kinderen uit de lagere school minstens de helft van de tijd naar de klas moeten kunnen, met een maximum van vier dagen per week. Ook in het middelbaar zouden er meer leerlingen toegelaten zijn.