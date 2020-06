Bekende S-bocht in Overijse gaat opnieuw open voor verkeer

Het leek wel de Wet van Murphy in Overijse de voorbije weken. Eerst werden de werken aan de S-bocht in het centrum stilgelegd door de coronacrisis. Daarna, wanneer er terug gewerkt mocht worden, was er een probleem met de levering van de wapeningsnetten. "We hebben inderdaad wat vertraging opgelopen vertelt Carla Cox van het Agentschap voor Wegen en Verkeer. "Er werden verschillende werven opnieuw samen opgestart. Er moest ook materiaal besteld worden, maar dat was dan even niet meer beschikbaar. Met tot gevolg dat de werken in Overijse zo'n 14 dagen vertraging opliepen."