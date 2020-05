Waarom blijft vleessector in België voorlopig gespaard van corona? "Onze slachthuizen volgen veel striktere regels"

Gisteren zijn 600 medewerkers van een slachthuis in Groenlo in Nederland in quarantaine geplaatst omdat 45 van hen besmet bleken te zijn met het coronavirus. Er waren de voorbije weken ook verschillende uitbraken van het virus in Duitsland, Frankrijk, Spanje en de VS. De arbeidsomstandigheden en de huisvesting van het personeel in het buitenland zijn volgens Griet Lemaire de oorzaak.

"De vleessector is niet de meest aantrekkelijke werkgever. Het is niet evident voor de sector om personeel te vinden. In de sector werken veel buitenlandse arbeidskrachten. Die mensen werken vaak onder een vorm van onderaanneming of detachering. Dat verklaart waarom in onze buurlanden veel mensen uit de vleessector getroffen worden door het coronavirus", zegt Griet Lemaire in "De wereld vandaag".

De directeur van het VILT verwijst ook naar de ongunstige huisvesting van veel arbeidsmigranten in het buitenland. "In Duitsland bijvoorbeeld woonden de werknemers van het ergst getroffen slachthuis samen in een legerkazerne. De badkamerfaciliteiten en de keuken worden gedeeld. Dan gaat het virus heel snel rond."