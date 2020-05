Bezoek in gevangenis Brugge veroorzaakt onrust bij cipiers

Gevangenen moesten 74 dagen wachten om opnieuw familie en vrienden te mogen ontvangen. Vanaf vandaag kan het opnieuw. Eén keer per week een uurtje met plexiglas ertussen. Maar in de gevangenis van Brugge zorgt dat voor onrust. Volgens de socialistische vakbond ACOD zijn de omstandigheden niet veilig genoeg. Ze dreigen daar met een staking.

Bezoekers moeten enkel mondeling de vraag beantwoorden of ze de voorbije periode ziek zijn geweest. Volgens ACOD is het veiliger als bezoekers dat schriftelijk moeten verklaren.

Ook het aantal mensen dat gedetineerden mogen zien, is niet logisch, zegt Chris Crevits van de socialistische vakbond in de gevangenis van Brugge: "Voor de mensen in de gewone maatschappij wordt gevraagd om de contacten beperkt te houden tot een bepaalde bubbel van vier personen. Voor de gedetineerden staat er op het aantal bezoekers geen limiet. Dus iedereen, weliswaar maar één persoon per keer, kan op bezoek komen. Het zijn niet altijd dezelfde personen die op bezoek moeten komen. "