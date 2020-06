Brouwerijen vrezen zware verliezen: “Ook wij willen snel duidelijkheid over heropening horeca”

Ook bij Brouwerij Boon in Lembeek voelen ze de coronacrisis duidelijk. “Verlies? Dat is zo goed als zeker, ik denk ook dat dat wel bij elke brouwerij zo zal zijn”, zegt Frank Boon. “Eén van de redenen bij ons is dat wij vele jaren veel geïnvesteerd hebben en nog afschrijvingen hebben. De brouwerij maakte sowieso al geen grote winsten. Het minste dat we minder opbrengsten hebben en minder cashflow, is er ook geen winst of verlies. Als de horeca op 8 juni niet opengaat gaat de catastrofe nog groter zijn.” Hoe groot het verlies zal zijn, kan geen enkel brouwerij momenteel voorspellen.