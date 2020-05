Naar deze bestemmingen vliegt Brussels Airlines weer vanaf 15 juni

Bij luchtvaartmaatschappij Ryanair is er minder goed nieuws. Ryanair wil 30 leden van het cabinepersoneel in België ontslaan. Dat meldt de Franstalige christelijke vakbond CNE maandag. De maatschappij had begin deze maand al aangegeven 3.000 medewerkers in heel Europa te willen ontslaan vanwege de coronacrisis.

CNE-afgevaardigde Didier Lebbe zegt dat 40 personeelsleden kandidaat zijn om het bedrijf te verlaten. De vakbondsman verwacht dus een beperkte impact.

Het is echter mogelijk dat meer mensen ontslagen zullen worden, afhankelijk van hoe snel en in welke mate de maatschappij de activiteiten hervat. Lebbe wijst er verder nog op dat het personeel dat in België gestationeerd is gebruik kan maken van het systeem van tijdelijke werkloosheid, wat voor Ryanair al een ernstige kostenbesparing is.