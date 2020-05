Burgemeester Diest hekelt communicatie Vlaamse regering: "Door profileringsdrang krijgen ze iedereen gek" 

Daarnaast vindt De Graef ook dat de besluiten betreffende de exitmaatregelen ook sneller naar de burgemeester gecommuniceerd moeten worden. "Eerst is er de persconferentie en pas 3 à 4 uur later krijgen wij die binnen. Meestal moeten we dan ook vaststellen dat wat er gezegd wordt in de pers, niet helemaal klopt, het gaat soms om één woord dat anders is, maar dat kan een groot verschil maken. Voor ons is dat niet meer haalbaar. Wij krijgen zoveel vragen en we moeten ook op korte termijn alles in orde brengen. Dat gaat gewoon niet meer, zo creëren we chaos. Dus ik vraag aan de Vlaamse overheid om niet zomaar wilde ideeën of adviezen te lanceren, maar het gestructureerd te doen.