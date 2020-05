Camping Zilvermeer in Mol opnieuw geopend, maar enkel op afspraak

De camping van het Zilvermeer in Mol is niet meteen opengegaan na het nieuws dat mensen weer naar hun tweedverblijf mochten gaan. Nu opent de camping dus wel, maar de mensen mogen niet zomaar komen. "Iedereen moet eerst een afspraak maken", zegt directeur Toon Claes. "We hebben 770 plaatsen die op jaarbasis verhuurd worden en we willen een overrompeling vermijden. Voor deze week hebben we wel al 300 afspraken gemaakt."

De camping zal in fases heropstarten. "De winkel zal bijvoorbeeld donderdag pas opengaan omdat er nog leveringen moeten gebeuren. Het sanitair zal voor volgende week zijn", zegt Claes. "We willen het stap voor stap doen omdat we zo ook gemakkelijker kunnen bijsturen."



Zwemmen is voorlopig nog niet mogelijk, en ook de speeltuin blijft nog even dicht.