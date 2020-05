West-Vlaanderen breidt oppompverbod uit naar IJzerbekken

Sinds vorige week was er al een beperkt captatieverbod in de streek van Poperinge, Diksmuide en Oostkamp. Nu wordt het ook uitgebreid naar het hele IJzerbekken. Uit de IJzer zelf mag er voorlopig wel nog water gepompt worden, maar niet langer uit onbevaarbare beken en rivieren die kwetsbaar zijn. Ze mogen wel nog altijd water oppompen om het vee drinken te geven.

"Vorig weekend dook het waterpeil van de IJzer onder de 2 meter 90", zegt gouverneur Carl Decaluwé. "Op sommige plekken is de IJzer zelfs maar 2 meter 82. De voorbije dagen is de IJzer gezakt met maar liefst 10 centimeter, omdat er al enorm veel opgepompt is. We moeten deze maatregel nemen om erger te voorkomen."

Het hele IJzerbekken is 100.000 hectare groot. Het is nu al het 4e jaar op rij dat er een verbod is om water op te pompen uit het IJzerbekken.