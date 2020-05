Contactloos betalen vanaf nu ook mogelijk op trams in Antwerpen

De Lijn lanceert als eerste in België contactloos betalen op het openbaar vervoer. Op de Kusttram en de trams in Gent wordt het al enkele weken uitgetest, en vanaf vandaag komen de Antwerpse trams ook mee in het proefproject.

Op de trams staan witte betaalterminals waar je contactloos kan betalen met je bankkaart met betaalchip of via een contactloze app op je smartphone. Sinds het begin van de coronacrisis kan je niet meer cash betalen op bus of tram. "Contactloos betalen gaat heel snel en is ook heel hygiënisch", zegt Sonja Loos, woordvoerster van De Lijn. "De chauffeur moet geen kaartje meer geven, wat beter is voor een vlotte doorstroming."



Als het proefproject op de trams een succes is, zal je later ook op alle bussen van De Lijn contactloos kunnen betalen.