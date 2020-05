Brengt corona redding van noordelijke witte neushoorn in gevaar? "De tijd werkt tegen ons"

Er zijn nog maar twee exemplaren over: Najin en Fatu, moeder en dochter, respectievelijk 31 en 20 jaar. Ze wonen in het natuurreservaat van Ol Pejeta in Kenia. In 2009 zijn ze samen met twee mannetjes overgebracht vanuit Europese dierentuinen. Natuurlijke pogingen om de dieren zich te laten voortplanten en wetenschappelijk onderzoek om de soort te behoeden voor uitsterven, leverden niets op. Het ene mannetje overleed in 2014, Sudan, het laatste mannetje, in 2018. Het zag er dan ook erg somber uit.

Wetenschappers kwamen in september vorig jaar met goed nieuws: ze hadden bij Najin en Fatu eicellen kunnen wegnemen. Een experimentele procedure die nog nooit uitgevoerd was bij neushoorns, maar al meteen het onverhoopt goede resultaat van tien eicellen opleverden. Die eicellen werden via icsi (een bijzondere vorm van ivf waarbij de zaadcel rechtstreeks in de eicel wordt geïnjecteerd, red) bevrucht met ingevroren zaadcellen van de overleden mannetjes. En in januari maakten de wetenschappers bekend dat ze nog een derde embryo hadden kunnen creëren.