De bibliotheek van Hasselt is opnieuw open. "Eerste werk, 80.000 boeken, CD's en DVD's 72 uren in quarantaine plaatsen"

De bibliotheek van Hasselt is samen met die van Genk de eerste bibliotheek in Limburg die weer opengaat voor het grote publiek. Net als heel wat andere bibliotheken had de stedelijke bibliotheek van Hasselt wel een beperkte afhaalservice. "We hebben de voorbije weken 3.000 pakketjes met in totaal 8.000 materialen kunnen klaarmaken voor onze klanten", zegt hoofdbibliothecaris Martine Balcer, "maar normaal gezien krijgen we per dag tussen de 2.000 en 3.000 bezoekers over de vloer. We zijn dus erg blij dat we weer onze normale dienstverlening kunnen aanbieden.

Voorlopig zal die normale dienstverlening nog wel wat beperkt zijn. De twee vestigingen zullen nog niet in de voormiddag open zijn en dat heeft een logistieke reden, legt Martine Balcer uit. "We hebben nog zo'n 80.000 uitgeleende materialen die terug moeten binnenkomen. En die moeten eerst 72 uren in quarantaine, ontsmet en dan teruggeplaatst worden en dat vergt extra werk".

Om het bibliotheekbezoek zo veilig mogelijk te laten verlopen, zal het aantal bezoekers ook beperkt worden. In de vestiging aan het Dusartplein mogen 50 bezoekers tegelijk binnen en daar maximum een halfuurtje blijven. In de vestiging van Kuringen zijn er dat 15. 0p die manier zouden zo'n 4000 mensen per week opnieuw in de bibliotheek terecht kunnen.