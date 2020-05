Proces dieselschandaal: Volkswagen moet klant deels terugbetalen na sjoemelsoftware in dieselwagen 

De uitspraak door het Bondsgerechtshof in Karlsruhe is de eerste uitspraak in een procedure die een klant tegen Volkswagen had aangespannen, sinds het uitbreken van het dieselschandaal zo'n vijf jaar geleden. Toen kwam aan het licht dat Volkswagen sjoemelsoftware in dieselwagens had geïnstalleerd om uitstoottests te kunnen manipuleren, waardoor de auto's tijdens die tests minder uitstootten dan in werkelijkheid op de weg.



Een man uit de Duitse deelstaat Rijnland-Palts had een volledige terugbetaling van 31.500 euro gevraagd, van de auto de hij in 2014 gekocht had. De rechter in Karlsruhe ging daar gedeeltelijk op in en oordeelde dat Volkswagen de klager deels moet terugbetalen, wat neerkomt op een schadevergoeding van 25.600 euro. Dat is de aankoopprijs min het waardeverlies. De eigenaar mag zijn Volkswagen ook teruggeven.

Volgens de rechter heeft Volkswagen door de sjoemelsoftware te installeren de autoriteiten "bewust en systematisch gedurende verschillende jaren bedrogen met oog op winst". De uitspraak kan gevolgen hebben voor tienduizenden andere rechtszaken die Duitse klanten hebben aangespannen en die nog lopen.

Wereldwijd is in zowat 11 miljoen auto's de software geïnstalleerd. Er lopen ook procedures tegen de toplui van het bedrijf. Het schandaal heeft de Duitse autogroep Volkswagen al enkele tientallen miljarden euro's gekocht.