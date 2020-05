Domein De Hoge Rielen klaar voor jeugdkampen

Domein De Hoge Rielen is volop bezig om alles gereed te maken zodat er weer jeugdbewegingen op kamp kunnen komen vanaf juli. Op het domein worden er bijvoorbeeld voldoende wasgelegenheden voorzien zodat iedereen regelmatig z'n handen kan wassen. De sporthal op het terrein zal door maximaal één groep per dag gebruikt kunnen worden.

De verschillende groepen moeten ook voldoende afstand bewaren, maar volgens directeur Bert Mellebeek is dat geen probleem. "We gaan ook uit van de contactbubbels van 50 mensen. We hebben geluk dat we een terrein hebben van 230 hectare. Genoeg ruimte om afstand te houden dus. Ook in onze gebouwen kunnen we ervoor zorgen dat de groepen niet met elkaar in contact komen."



Bij domein De Hoge Rielen hebben ze zo'n 140.000 overnachtingen op een jaar, waarvan 50.000 in de zomervakantie. In tegenstelling tot andere jaren is nog niet alles volgeboekt deze zomer. Er kunnen dus nog kampen georganiseerd worden. "We verwachten nog wel wat telefoontjes", zegt Mellebeek. "Heel wat mensen hebben de voorbije periode waarschijnlijk even afgewacht wat er mogelijk zou zijn.