Socioloog Ignace Glorieux: "Tijdens coronacrisis is Vlaming minder tolerant voor asociaal gedrag van anderen"

"Normaal heeft de Vlaming niet de neiging om anderen te wijzen op hun asociaal gedrag", zegt Glorieux. Hij geeft het voorbeeld van de buurman die lawaaioverlast veroorzaakt. "We ergeren ons aan de overlast, maar wanneer we de buurman tegenkomen op straat dan gaan we hem vriendelijk groeten, zonder hem aan te spreken over het probleem van de overlast. Als de overlast echt te erg wordt, dan bellen we naar de politie. Bij voorkeur anoniem. We ergeren ons aan mekaar, maar we gaan het niet tonen."