Duitse regering en luchtvaartmaatschappij Lufthansa zijn het eens over reddingsplan van 9 miljard euro

De groep Lufthansa is een van de grootste luchtvaartbedrijven in Europa en daarbuiten met meer dan 350 vliegtuigen en 35.000 personeelsleden. Het bedrijf heeft onder meer de maatschappij Eurowings onder haar vleugels en is de voorbije jaren fors op het overnamepad gegaan.

Zo heeft Lufthansa ook Brussels Airlines, Swiss, Austrian en het Italiaanse Air Dolomiti overgenomen en ingeschakeld in haar eigen netwerk. Lufthansa is ook wereldwijd actief en is een van de belangrijkste leden van de Star Alliance.

Lufthansa is natuurlijk een veel te belangrijk bedrijf, een groot werkgever direct en indirect ook op de grote Duitse luchthavens en een motor van de economie en dus te belangrijk om te laten vallen. Toch wou bondskanselier Merkel Lufthansa niet zo maar geld toestoppen zonder aandelen of invloed te verwerven.