Eigenaar café centrum Herentals spilfiguur in Albanese drugsbende

Vandaag konden speurders van de politiezone Neteland negen verdachten oppakken bij twaalf huiszoekingen in Herentals, Herenthout, Westerlo, Borgerhout, Antwerpen en Scherpenheuvel-Zichem. 53 speurders van verschillende politiezones sloegen de handen in elkaar om de bende op te rollen. Het onderzoek is al van vorig jaar aan de gang.

De 29-jarige eigenaar van een café in het centrum van Herentals zou de spilfiguur zijn van de bende. Het café was vermoedelijk de ontmoetingsplek waar bendeleden afspraken. Ze hielden zich bezig met de verkoop van cocaïne en het telen en verkopen van cannabis.

In Zichem vonden speurders een cannabisplantage met 700 planten. In twee garageboxen het materiaal voor de bouw ervan. In Herentals werd bij twee huiszoekingen in totaal 116.000 euro gevonden. Daarnaast vonden de speurders nog cocaïne, marihuana en gsm's. De verdachten worden vandaag voor de onderzoeksrechter gebracht. Die beslist over hun verdere aanhouding.