Federaal parlementslid Dries Van Langenhove betrapt tijdens lockdownfeestje in Gent

Volgens Het Nieuwsblad was de Gentse politie opgeroepen door iemand die geklaagd had over geluidsoverlast bij de buren. Toen ze het gebouw binnengingen, zouden de agenten een tiental mensen hebben betrapt op een lockdownfeestje. Bij hen ook federaal parlementslid Dries Van Langenhove, die in de fractie van Vlaams Belang zit.